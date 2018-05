Le Capitaine Mamadou Dièye radié de l’armée

IGFM-Le capitaine Mamadou Dièye, du 25 e bataillon de reconnaissance et d’Appui, arrêté par la Section de recherches de la gendarmerie et confié à la brigade prévôtale, a été traduit devant le Conseil d’enquête ce mercredi 23 avril 2019 pour «faute contre la discipline». Il a finalement été radié des cadres d’active des Armées. Une décision qui prend effet à compter de ce 23 mai 2018. Il a été versé dans les réserves comme soldat.

La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), dans un communiqué parvenu à IGFM, indique que cumulativement à sa radiation des cadres d’active des Armées, et en application de la loi 94)44 du 27 mai 1994 portant code de justice militaire et des textes réglementaires subséquents, le capitaine Dièye est susceptible d’être traduit comme déserteur, devant les juridictions ordinaires à formation spéciale pour « désertion à l’intérieur en temps de paix », selon l’article 17 de la loi suscitée.