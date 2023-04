Installer notre application

Le Centre International d’Astronomie, établi à Abu Dhabi, utilise des calculs astronomiques pour prédire la date de la Korité dans le monde musulman. Selon ses observations, le Ramadan devrait durer 30 jours, avec une fin prévue pour le vendredi 21 avril 2023 dans les pays du Maghreb. Le premier jour du mois de Chaoual, marquant la Korité, devrait donc être fixé au samedi 22 avril dans les pays arabes-musulmans.

Le Ramadan est un mois important pour les musulmans, marqué par le jeûne du lever au coucher du soleil. C’est un temps de réflexion, de prière et de charité, qui se termine par la fête de l’Aïd al-Fitr, également connue sous le nom de Korité au Sénégal. La date exacte de la fin du Ramadan et de la Korité dépend de l’observation de la nouvelle lune, qui marque le début du mois de Chaoual.

Installer notre application

Cependant, le centre a également annoncé que la majorité des pays arabes musulmans ne pourront pas observer le croissant de lune à l’œil nu ou par télescope, dans la soirée du jeudi 20 avril 2023. Cela signifie que la Korité ne pourra être célébrée que le lendemain, le vendredi 21 avril, dans ces pays.

En France, le Conseil théologique musulman a calculé que la lune sera visible à l’œil nu le jeudi soir. Par conséquent, la Korité sera célébrée le vendredi en France. Cette différence de date s’explique par la méthode utilisée pour observer la nouvelle lune. Le Centre International d’Astronomie se base sur des calculs astronomiques, tandis que le Conseil théologique musulman de France se base sur l’observation directe de la lune.

Il est important de noter que cette différence de date n’affecte pas le sens et la signification de la Korité. La fête est célébrée dans la joie et la fraternité, marquant la fin du Ramadan et le début d’un nouveau mois dans le calendrier musulman. Quelle que soit la date choisie pour la célébration, l’essentiel est de respecter les valeurs et les traditions de cette fête importante pour les musulmans du monde entier.