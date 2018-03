Le Gouvernement du Sénégal réagit à la mort des deux sénégalais en Espagne

GALSEN221 – Le Gouvernement du Sénégal ne restera pas les bras croisés suite à la disparition de deux sénégalais en Espagne, et à Madrid plus précisément. C’est le chef de la Diplomatie sénégalaise, Me Sidki Kaba, qui a réagi à la situation sur les ondes de la Rfm.

Selon Me Kaba : « le gouvernement du Sénégal condamne les violences qui ont occasionné la mort de deux Sénégalais. J’ai convoqué immédiatement, l’ambassadeur d’Espagne au Sénégal pour qu’il transmette une note verbale de protestation du Sénégal avec le communiqué qui a été transmis ».

« Il est exigé qu’il y ait une enquête qui détermine immédiatement les causes et les circonstances du décès de ces Sénégalais », conclut-il.

