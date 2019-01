Le journaliste d’investigation, Mamadou Mouth BANE par ailleurs Directeur de publication de DAKARTIMES, vient encore de recevoir une lettre contenant des menaces de mort. L’auteur de cette honteuse lettre ne digère pas les révélations du journaliste. Il faut noter que depuis quelques semaines, le Journal Dakartimes a fait beaucoup de révélations sur les processus électoral. D’ailleurs les services du ministère de l’intérieur avaient pondu des communiqués pour tenter répondre au journal mais sans convaincre. Exclusif.net vous propose l’intégralité de cette lettre de menace de mort envoyée hier au Dirpub de Dakartimes.

“Mouth BANE, cette lettre n’est rien d’autre qu’un avertissement de notre part. Nous ne sommes au service de personne, nous agissons de notre propre gré.

Depuis un certain temps, à travers ton journal et dans les média, vous vous prenez contre nous. Nous voulons être clairs avec toi, si tu n’arrêtes pas tes attaques, nous allons te faire ta peau. Nous avons les moyens de te faire taire. Nous connaissons votre domicile. Nous suivons vos déplacements depuis plusieurs semaines. Nous avons aussi identifié les écoles de vos enfants et le lieu de travail de votre épouse aux Maristes.

Nous t’invitons à la boucler si non nous allons te tuer sans trace. Nous avons les moyens et les hommes pour réussir cette mission. Tu as donc intérêt à arrêter ces attaques contre nous. Si tu continues à faire la grosse tête, nous allons t’effacer, te détruire et salir à jamais. Tu es donc averti. Nous avons tous les moyens d’atteindre notre objectif. Rappelle-toi de l’histoire de Jamal KASHOGUI le journaliste saoudien tué. Il a perdu, sa famille, ses enfants et ses proches aussi. Un homme averti en vaut deux…

A bon entendeur salut”