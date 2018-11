Le Prophète PSL garantit le paradis à toute personne qui lira ces 5 poèmes inchallah par la clémence d’Allah le premier amoureux de Seydina Mohamed PSl

Poème sur le Prophète PSL : VISA POUR LE PARADIS MOHAMED CHAFIOUNA PSL

Bismilahi Rahmani Rahimi

Malgré mes innombrables tours de chapelet pour prier le nom Seydina Mohamed (PSL), cela demeure très insuffisant car devaient être au rythme de ma respiration pour pallier ce manquement, je me penche sur une tablette pour chanter les louanges de l’être a qui nous devons notre existence. Plume à la main, les voyelles, les syllabes, et les consonnes courairent à une vitesse vertigineuse car se sentant insuffisant, insignifiant, incomplet et très faible pour personnifier le parfait Seydi kawaleyni wa sakhalayni Mohamadou rassoulilahi (PSL). Mais je les supplie de m’accompagner jusqu’à l’extrême limite de leur beauté pour exclamer les biens faits du dernier prophète de Dieu Mohamed Akeb (PSL) car cela ouvrait les portes du bonheur, de la réussite et du paradis car Mohamed Al Amine (PSL) est la seule porte déverrouillée de Allahou akbar la seule issue de secours de Allahou Ahad qui n’ayant ni père, ni mère, ni fils avait cependant Seydal Bachar (PSL) comme seul bonheur et occupation crée à Son image tiré de Sa propre lumière divine pour Mohamed Al Nour (PSL), éclaire l’univers ravitaillant ainsi de la lumière de Seydina Mohamed (PSL) la lune le soleil et les étoiles, Dieu malgré Son intolérance sans aucune mesure concernant Son unicité, Il éleva Son illustre nom à Son rang (lahilaha ilala Seydina Mohamadou Rassoulilahi PSL) promesse tenue ne L’avait t’Il pas dit dans le Saint Coran warafarna laka zikraka (JE vais élever Ton illustre nom jusqu’au sommet). Rien que le son de Ton illustre nom Ya Mohamed Taha (PSL) peut soulever des montagnes, les remplir d’or et de diamants, Tes goûtes de sueurs tombées durant Ton exil de Maka à Medine ont rempli ces lieux de toute merveille, Ta douce main guérit les maladies incurables et Ton regard qui brille comme les lueurs du soleil couchant, efface les péchés les plus désespérés. Ya Mohamed Mahi (PSL), jamais je ne me lasserai de chanter Tes louanges car chanter Tes éloges et prier sur Ton illustre nom sont les seules et uniques voies qui peuvent mener au paradis nul doute Ya Mohamed Chafiana (PSL), Tu es le sauveur des âmes.

Allahoumma Salli Ala Seydina Mouhammadine Wasallim

Poème sur le Prophète PSL : ILS RESONNENT DANS LE CIEL

Bismilahi Rahmani Rahimi

Lorsque je parcours ces poèmes dédiés au seul digne d’éloges, le seigneur ne cesse de m’ordonner de les chanter à haute voix pour que Son trône puisse se réjouir de mes mots d’amour dédiés à Son bien aimé. Les anges me supplient d’augmenter mon volume vocal pour que leurs danses se rythment à ces mots d’affection pour Le choisi. Mes poèmes ne cessent d’animer les écrans du paradis jusqu’à devenir les mélodies préférées de ses résidents. Les habitants de l’enfer ne cessent de tendre l’oreille pour que ces récits de bonheur les sauvent de leur châtiment et les gracient de leur condamnation. Ils vont jusqu’à éteindre ces flammes qui ne peuvent résister au charme de ces poèmes qui finissent par les dompter jusqu’à les rendre inoffensives, douces et amicales .Concernant le Maître de ces lieux,Son sourire en or massif ne cesse de témoigner de Son contentement envers ces poèmes qui ne cessent d’égayer les cœurs de tout amoureux de LUI.

Allahoumma Salli Ala Seydina Mouhammadine Wasallim

Poème sur le Prophète : TA VENUE

Bismilahi Rahmani Rahimi

Nous sauver n’est- elle pas Ta seule ambition ?

Nous mener vers Sa clémence n’est-elle pas Ta seule envie ?

Nous guider vers Sa lumière n’est-elle pas Ta seule préoccupation ?

Enfin nous ouvrir les portes du paradis n’est-elle pas réellement la raison de Ta

venue ?

Allahoumma Salli Ala Seydina Mouhammadine Wasallim

Poème sur le Prophète : ELLES SE REFUSENT

Bismilahi Rahmani Rahimi

Les flammes de l’enfer se refuseront de brûler toute oreille qui a rencontré Ton glorieux nom et de châtier toute langue qui ne cesse de prier sur Ton illustre nom. De même elles se refuseront de noircir tout œil qui ne cesse de contempler Ton vénéré nom. Ainsi elles demeureront à jamais impuissantes devant tout corps qui Te porte en lui.

Ya Moustapha (PSL) dompté ce lieu tant redouté sera permis à toute personne qui T’aime.

Alahouma Sali Ala Seydina Mouhamadine Wassalim

Poème sur le Prophète PSL : LES PORTES DU PARADIS

Bismilahi Rahmani Rahimi

Elles resteront à jamais ouvertes pour toute personne qui Te porte dans son cœur. Elles s’ouvriront d’elles même à tout croyant qui ne cesse de prier sur Ton illustre nom. La peur et l’inquiétude seront épargnées pour tout fidèle qui ne compte que sur Toi. Inviter quiconque en ces lieux purs sera autorisé pour toute personne qui ne dépense que pour Toi et surtout la nuit du mawlid. Enfin voir Ton sublime visage sera permis à toute personne qui ne respire que pour et par Toi. Tu es la clé du paradis, Ton illustre nom y est gravé partout. Le code d’accès de ce lieu tant convoité n’est que Seydina Mohamed (PSL). Que cette récompense divine soit offerte à toute personne qui ne serait-ce qu’une fois a prononcé Ton illustre nom symbole de Tout.

Allahoumma Salli Ala Seydina Mouhammadine Wasallim

