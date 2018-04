Le verdict est tombé pour Boy Djinné qui s’en tire plutôt bien

Le verdict vient de tomber au palais de justice de Diourbel concernant l’affaire de tentative de cambriolage pour laquelle Baye Modou Sall alias Boy Djinné et deux autres individus ont comparu.

Finalement, Boy Djinné et ses deux complices, Moustapha Sow et Ibrahima Ly, ont été reconnus coupables des faits et condamnés à deux ans d’emprisonnement ferme.

Boy Djinné, l’as de l’évasion, et ses deux complices étaient poursuivis pour tentative de vol commis la nuit. Lors de leur procès, le procureur, Baye Thiam, avait requis contre eux trois ans d’emprisonnement.

À la barre, Boy Djinné et ses codétenus, Moustapha Sow et Ibrahima Ly, avaient tous reconnu avoir tenté de perpétrer le forfait. Mais, se sont-ils empressés de préciser, ils n’ont pas pu accéder au magasin du fait de l’intervention des vigiles.

Les faits ont eu lieu courant 2016 au marché Ocass de Touba. Le grand magasin ciblé appartient à un richissime homme d’affaires.

Il faut rappeler que lors de l’audience, Boy Djinné s’était attaqué au procureur, l’accusant ouvertement d’avoir orchestré les violences portées contre lui en prison. Les trois vont ainsi purger leur peine à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel.

Auteur: Gora KANE – Seneweb.com