Les 4 femmes, victimes du présumé trafic de passeports diplomatiques, convoquées par le juge d’instruction

L’instruction sur l’affaire de trafic des passeports diplomatiques impliquant les deux députés de la mouvance présidentielle avance à grands pas. Après la levée de l’immunité des parlementaires, avant-hier, c’est au tour des plaignants d’être entendus ce 18 novembre prochain.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Rebondissement dans l’affaire de trafic de visas et de passeports diplomatiques impliquant les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Les parties civiles, O. Touré, N Camara, F. B. Diallo et N Sylla, sont convoquées par le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Elles seront auditionnées sur le fond, le 18 novembre prochain, à 10 H. Ces 4 victimes d’El Hadji Diadji Condé, cerveau du réseau, ont reçu avant-hier mardi, leur convocation pendant que l’Assemblée nationale examinait la levée de l’immunité parlementaire des députés. Suite aux plaintes des dames O. Touré et N. Camara, Diadji Condé a été arrêté, au début du mois de septembre dernier, par la Division des Investigations Criminelles (Dic). Auditionné, le mis en cause avait cité les députés de Benno Bokk Yaakar (Bby), Mamadou Sall et Boubacar Biaye, comme étant ses collaborateurs dans ce trafic de passeports diplomatiques. Condé avait dit aux enquêteurs de la Dic qu’il collabore avec ces deux parlementaires dans des processus d’obtention de visas ou de passeports diplomatiques. Mieux, il avait soutenu, qu’avec la complicité des députés, il recevait ses clientes dans leurs bureaux à l’Assemblée nationale.

C’est ce qui justifie les faux actes de mariage de candidats à l’émigration avec les députés. Dans ses aveux, il avait soutenu que ces dames ont été présentées comme des épouses de ces députés afin de les faire voyager en Europe. D’ailleurs, des certificats de mariage, faits au nom de Mamadou Sall, Boubacar Biaye et la dame O. T, ont été retrouvés lors de la perquisition chez Condé, à la Cité Aliou Sow à Guédiawaye. Et, un autre acte de mariage entre El Hadji Condé et N. C. a aussi été saisi lors de cette visite des enquêteurs de la Dic. Toutefois, les parlementaires avaient démenti dans la presse les déclarations de Diadji Condé concernant une quelconque collaboration avec lui. Mais, ils ont reconnu avoir des liens amicaux avec le mis en cause. Alors que C. Camara et O. Touré ont révélé à l’enquête préliminaire avoir été rassurées par les députés, qui leur avaient promis des passeports diplomatiques. Elles avaient déclaré avoir versé à Diadji Condé respectivement 3 350 000 et 4 000 000 FCfa.

Advertisement. Scroll to continue reading.

MAMADOU SALL, DEPUTE

«Si les parties civiles ont été convoquées, on le sera bientôt»

«Si les parties civiles sont convoquées, ça ne devrait pas tarder pour nous. Ce sera pour bientôt. Je n’ai pas été à l’Assemblée nationale avant-hier car je suis terrassé par une vilaine grippe. Nous avons nous-mêmes demandé à la Commission ad hoc de nous convoquer pour que la vérité de cette affaire soit révélée. Une fois entendus au fond, on dira ce que l’on sait de tout ça. Et j’ai hâte, car c’est éprouvant de voir des gens qui ne nous connaissent même pas, passer leur temps à parler de nous. On supporte, mais ça fait très mal.»

DOUDOU DIOP

Advertisement. Scroll to continue reading.