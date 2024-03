Amadou Goudiaby largement reconnu comme un homme très réseauté et d’une grande influence a vivement critiqué les allégations selon lesquelles Monsieur Tchendella Fall, Directeur Général des Élections, aurait démissionné de son poste. Selon Goudiaby, ces affirmations sont non seulement infondées mais relèvent également de la manipulation sur les réseaux sociaux ( https://youtu.be/nBgaZAPYGfw?si=8ilw4Sk5aVZob3QE ).

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et dans certains cercles politiques concernant la prétendue démission de Monsieur Tchendella Fall de ses fonctions de Directeur Général des Élections. Ces rumeurs ont pris de l’ampleur, alimentant un débat public sur la stabilité et la légitimité des institutions électorales dans la région.

Cependant, Amadou Goudiaby a rapidement réfuté ces allégations, affirmant qu’elles étaient basées sur des informations erronées et qu’elles étaient propagées dans le seul but de semer la confusion et le doute au sein de la population. Selon Goudiaby, Monsieur Tchendella Fall est toujours en poste et continue d’exercer ses fonctions avec intégrité et dévouement.

« Ces allégations de démission sont une pure fabrication, conçue pour déstabiliser nos institutions et compromettre le processus démocratique », a déclaré Amadou Goudiaby lors d’une entretien téléphonique. « Monsieur Tchendella Fall est compétent et respecté, et il continue de remplir ses responsabilités avec professionnalisme. Il est temps que nous nous éloignions de la désinformation et que nous nous concentrions sur la promotion de la transparence et de la crédibilité dans nos processus électoraux. »

Cette réaction de Goudiaby intervient dans un contexte de méfiance croissante à l’égard des institutions politiques dans de nombreuses régions d’Afrique. Les élections sont souvent entachées d’accusations de fraude et de manipulation, ce qui alimente le scepticisme et la frustration parmi les citoyens.

Cependant, la réfutation vigoureuse de Goudiaby met en lumière l’importance de la vérification des faits et de la responsabilité dans le domaine de l’information. Alors que les médias sociaux peuvent être un outil puissant pour la mobilisation et la sensibilisation, ils peuvent également être exploités pour propager des rumeurs et des mensonges, sapant ainsi la confiance dans les institutions démocratiques.