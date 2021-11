Les propriétaires de camion au Sénégal iront-ils au Paradis?

Ce matin, je me suis réveillé comme à mon habitude j’ai pris mon portable pour m’informer sur l’actualité. Mon regard s’est vite porté sur cet article concernant une jeune fille du nom d’Adama. Cette dernière a rendu l’âme en se rendant à l’aéroport dans un accident de voiture impliquant un camion.

Malheureusement, comme à notre habitude les « Ndogolou yalla, yalla na ko yalla yeureum et autre Ndeyssane » ont été débités à profusion. Quant à trouver des solutions à ces accidents, nous restons sans voix jusqu’au prochain accident pour revenir nous en émouvoir.

Que Dieu me pardonne, mais pour quelques minutes j’ai souhaité l’enfer le plus ardent à certains propriétaires de camion. Devenir multimillionnaire en étant propriétaire d’un camion, et ne jamais penser à en acheter un neuf. L’Amortissement n’existe pas chez les propriétaires de camion sénégalais, pour eux un camion est éternel. Au lieu d’investir dans un nouveau camion, ils vont préférer épouser quatre femmes, avoir 25 enfants et accumuler de la richesse.

Des camions avec des Pneus usés au point d’être aussi glissant qu’une patineuse artistique.Des camions tellement vieux qu’ils passent leur temps à être en panne sur l’autoroute à péage. Une autoroute mal éclairée où parfois on ne constate le danger qu’au dernier moment. Des camions qui mettent des branches d’arbre car n’ayant même pas les outils adéquats pour signaler leur panne.

En voyant les photos de l’incident, on peut constater que la voiture s’est encastrée dans le camion ce qui indique que le camion était à l’arrêt et que le chauffeur n’a vu le camion qu’au dernier moment. On pourrait même se demander s’il a même freiné.

Finalement, comme d’habitude il n’y aura aucune sanction, le propriétaire du camion va bien dormir le soir venu, entouré de sa famille. Il remettra son vieux camion d’ici quelques semaines en attendant qu’il fasse une prochaine victime.

Je ne suis pas propriétaire du paradis et n’en détiens pas les clés, mais on peut se poser la question suivante : ces gens-là méritent-ils le paradis ? L’état doit prendre ses responsabilités pour détruire ces cercueils roulants.

