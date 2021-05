Les révélations de Ahmed Aidara et Mamadou Fofana sur l’affaire Ndingler : « Si Babacar Ngom était venu dans mon village, je lui donnerais des champs »

Ahmed Aïdara et Mamadou Fofana ont commenté le litige qui oppose la Sédima au village de Ndingler dans l’émission « La Matinale » de ce mercredi. Le chroniqueur de la Sen Tv n y est pas allé par quatre chemins et pense que Babacar Ngom de la Sédima mérite un meilleur traitement dans ce pays. Mamadou Fofana, quand à lui, se questionne sur tous ces étrangers qui sont présents au Sénégal et qui bénéficient de plus de privilèges de la part de l’Etat qu’un digne fils du pays.

Regardez:

NUMÉRO WAVE 78 162 63 14

Bébé Anta(2ans) est atteinte de microcephalie congenitale. La microcéphalie correspond à une croissance anormalement faible de la boîte crânienne et du cerveau. On parle de microcéphalie congénitale lorsqu'un bébé naît avec une petite tête par rapport à la normale. Ses parents n'ont pas les moyens de la prendre en charge et sont à bouts de fonds. Séance de kiné 35 000, Ticket rdv 5000, rachat appareil pour qu'elle se maintienne debout à 30 000. 119 000fr pour 10 jours d'hospitalisation.