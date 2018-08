Liasses de billets de banque : Djiby Diakhaté, sociologue “Le comportement de Balla Gaye 2”

Djiby Diakhaté, sociologue : « Le comportement de Balla Gaye 2 est inacceptable s’il… »

Dans une vidéo diffusée les réseaux sociaux, le lutteur Balla Gaye 2 se montre fièrement, avec des liasses de billets de banque et s’en glorifie. Pour le sociologue Djiby Diakhaté, interrogé? par L’Observateur, ce comportement du fils de Diouble Less peut être analysé en trois grilles ou plus.

Il explique : «La première grille consiste à dire le contexte dans lequel Balla Gaye était en train de se mouvoir où il était avec des amis, des membres de sa famille. L’exhibition à laquelle il s’adonne s’inscrivait dans ce contexte. Et de là, il faut juger le comportement de Balla Gaye, le fait qu’il appartient à une famille, dont le père est lutteur. Les gens savent que les pratiques de ce genre ne sont pas tolérées par nos traditions. La deuxième grille de lecture, si on considère qu’il fait dans l’ostentation et qui serait une façon pour lui de récupérer autrement la couronne. C’est une façon de dire que « vous avez la Couronne, moi j’ai l’autorité ».

S’il s’inscrit dans cette perspective, c’est un comportement qui est inacceptable par le cadre des valeurs dans lesquelles nous sommes tous inscrits. Son geste ne passe pas dans un cadre social actuel. C’est un geste qui est plutôt blâmable. S’il fait dans l’ostentation, ça ressemble plutôt à la provocation. Pour la dernière grille de lecture, c’est aussi le besoin e se repositionner. Parce qu’il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société où le buzz a son importance. Rappeler qu’on est l à, en posant des actes qui sortent de l’ordinaire et qui font que les projections sont braqués sur nous ».