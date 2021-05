Litige Ndengler: Guy Marius Sagna prend la défense de Babacar Ngom de la Sédima et tire sur le président Macky Sall

“Ndengler et Babacar Ngom sont tous des victimes de l’État“, d’après Guy Marius Sagna. L’activiste était l’invité, ce dimanche du Grand Jury de la Rfm.

Les germes de la brouille

“C’est extrêmement grave. Le président Macky Sall ne prend pas des mesures aussi hardies que celles qu’il a prises par rapport au coronavirus. Il n’y a pas une commune ou un département dans ce pays qui n’a pas sa légion de spoliation foncière“, condamne-t-il. Pour lui, le président Macky Sall, depuis 12 mois n’a pris aucune mesure “pour nous éviter ce qui s’est passé cette année à Ndengler. Nous savions clairement qu’il y avait les germes d’une bataille. Rien n’a été fait. L’Etat néocolonial a été irresponsable“.

Titre foncier

“Toutes les deux parties sont des victimes de cet État irresponsable. Je le dis parce que tout simplement Babacar Ngom a fait une demande au conseil de rural à l’époque. Et sur les 46 conseillers, les 45 ont approuvé. Il a déposé sa demande de bail et de titre foncier en bonne et due forme. Il n’y a rien dans ce que Babacar Ngom a fait qui soit illégal. S’il y a illégalité, c’est l’État…“, souligne-t-il.

Populations fragilisées

Et afin de solutionner au conflit, l’activiste demande à Babacar Ngom à ne pas regarder les habitants de Ndengler et de Djilakh comme ses ennemis. Car, selon lui, les deux parties ont un adversaire commun et un ennemi commun, soit, selon Guy Marius Sagna, l’État néocolonial du Sénégal. “Entre, les deux parties, les populations sont les plus fragiles et les plus vulnérables. Je pense qu’il faut sauvegarder principalement les intérêts de ces paysans et voir comment dédommager ou donner d’autres terres à Babacar Ngom sans que cela ne pose des problèmes…“

