Macky Sall dément Boubacar Sèye : « L’UE n’a donné aucun crédit sur la migration au Sénégal »

Le 16 janvier dernier, le président de l’ONG Horizon sans frontières (HSF) a été arrêté à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) puis gardé-à-vue à la Brigade de la Section de recherches de Colobane. Il a accusé l’Etat d’avoir détourné la somme de 118 milliards FCFA octroyés par l’Union européenne (UE) dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Ces propos lui ont valu d’être placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss pour diffusion de fausses nouvelles avant d’obtenir une liberté provisoire le 3 février dernier.

Ainsi, ce 8 avril, lors de la conférence de presse organisée au Palais de la République à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez au Sénégal, le dossier a été secoué.

Et pour une question qui était adressée à l’hôte, c’est le Chef de l’Etat Macky Sall qui a pris la parole pour y répondre. « Il n’y a aucun crédit que l’Union européenne (UE) a mis à la disposition du Sénégal sur la migration. C’est une affabulation. C’était de la mauvaise information qui a été distillée, de la désinformation contre l’Etat du Sénégal. D’abord, le fonctionnement d’un État ne se passe pas comme on le croit », a lancé le Président de la République repris par Emedia. Avant de signaler : « Croyez-vous que l’UE va mettre des centaines de millions d’euros à la disposition du gouvernement du Sénégal, qui va dissimuler ça et qui va détourner ces ressources, c’est totalement irresponsable. Monsieur Seye est sorti, c’est un citoyen, qui m’a appelé par la suite, je crois qu’il a été trompé de bonne foi ».