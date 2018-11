Le porte parole du Khalife général de Touba a lui même effectué le déplacement pour se rendre à la résidence Cheikh Ahmadou Bamba de Darou Marnane pour rendre visite et prendre des nouvelles de l’un des hôtes du Khalife et pas n’importe lequel. Il s’agissait pour Serigne Bass Abdou Khadre, d’aller rendre visite à l’importante délégation de Tivaouane dépêchée par le Khalife général de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour à l’occasion de la 124 ème édition du grand Magal de Touba.

Au cours de cette entrevue, Serigne Bass Abdou Khadre ainsi que ses hôtes sont revenus sur les liens de parenté sacrés qui unissent la famille de Cheikh Ahmadou Bamba (RTA) et celle de Cheikh Hadj Malick (RTA). Dans son discours, le porte parole du khalife des mourides a invité les différents chefs religieux de Touba et Tivaouane à travailler pour la pérennisation et la consolidation des relations d’amitié, de fraternité et de cordialité léguées par leurs grands parents…