Le 19 juin 2024, Maïmouna Ndour Faye, directrice de la société 3M Universel et éditrice de la chaîne 7 TV, a animé une édition spéciale de l’émission « L’invité de MNF » avec Yoro Dia, ancien ministre et conseiller de l’ex-Président Macky Sall. Durant l’émission, elle a interrompu son invité pour aborder les problèmes actuels de la presse sénégalaise, notamment les retards de paiement des impôts de certains groupes de presse.

Avec véhémence, Maïmouna Ndour Faye a accusé Ousmane Sonko, Premier ministre, d’être à l’origine de ces difficultés. Elle a déclaré : « C’est le Premier ministre Ousmane Sonko qui a donné l’ordre de bloquer tous les comptes des groupes de presse concernés ». Elle a également insinué que cette décision cachait des intentions plus malveillantes et a défié Sonko : « Qui vous a fait croire que nous avons peur de vous ? Ousmane Sonko, si vous avez l’intention de nous étouffer économiquement, nous avons les moyens de survivre ».

Réaffirmant sa détermination à s’exprimer librement, elle a ajouté : « Là où je suis, sur ce siège, personne ne pourra m’empêcher de m’y asseoir et, pendant les cinq ans à venir, je dirai tout ce que je pense ». Elle a promis de continuer à relater les faits, positifs ou négatifs, et a insisté : « Si quelqu’un vous a fait croire que nous avons peur de vous, ou si vous-même pensez que nous avons peur de vous, vous vous trompez ».

Elle a également appelé Ousmane Sonko à cesser d’utiliser des termes offensants envers les groupes de presse. Rappelant l’intervention de Bougane Guèye Dani de Sen TV lors de la Tabaski, elle a exprimé son respect pour les personnalités tout en demandant à Sonko de mettre fin à ses attaques verbales : « En ce qui me concerne, je vous pardonne, car je respecte les personnalités et je ne traiterai jamais personne de délinquant. Je dois un respect aux personnalités. Par contre, je vous prie d’arrêter d’utiliser des termes offensants à notre égard. D’ailleurs, mes camarades ont décidé de vous répondre, comme Bougane qui vous a déjà répondu. Bientôt, d’autres personnes vont vous répondre. »

En conclusion, Maïmouna Ndour Faye a réitéré qu’elle n’avait pas peur d’Ousmane Sonko et qu’elle continuerait à faire face à toute tentative d’intimidation : « Celui qui vous a dit que nous avons peur de vous se trompe. On sera là, nous parlerons et rien ne nous empêchera de parler. Vous pouvez envoyer les services des impôts, vous pouvez nous empêcher de gagner des marchés, vous pouvez nous combattre. Faites ce que vous voulez, mais nous sommes des sphinx : nous renaissons toujours de nos cendres. »