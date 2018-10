Avec le départ de Khalifa Diakhaté et son ami Songde Diouf, l’émission « Jakaarlo bi » a une nouvelle recrue. Le très engagé Malal Talla, rappeur et membre du mouvement « Y en à marre », occupe désormais la place occupée jadis par le professeur de philosophie. Il a participé à sa première émission ce vendredi 19 octobre 2019.

Il participera désormais à l’émission la plus suivie du petit écran aux côtés de Bouba Ndour, Pape Abdoulaye Der, Papiss Diaw, Charles Faye et Birima.