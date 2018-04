Mamadou Diop Decroix tacle Macky après son adresse à la Nation

« Les actes parlent plus fort que les mots », enseigne un vieux dicton anglais. Le patron de And Jëfe, commentant l’adresse à la Nation du chef de l’Etat, en est convaincu.

« Quand quelqu’un parle, il faut écouter ce qu’il ne dit pas. J’ai d’abord écouté les silences du discours. Vous avez parlé de tout sauf de l’actualité. En dehors de Macky Sall, il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes à réussir cette prouesse. En tout cas moi, je ne saurais me le permettre. Les mises en garde de l’opposition consciente de la mascarade électorale qui se prépare, ce n’est pas son affaire. Ce qu’il fait jour et nuit, il n’en parle pas. Par contre, il dit ce qu’il ne fait pas », telle est la première réaction de Mamadou Diop Decroix, qui s’est entretenu avec les animateurs du plateau spécial de Dakaractu ce mardi.

Analysant toujours le contenu de ce discours annuel qui a duré 14 minutes à peine, le leader du Fpdr a mis le curseur sur la « diplomatie de paix » théorisée par Macky Sall. Sous ce rapport, il trouve incongru de militer pour cette « diplomatie de paix » et, dans le même temps, entrer à la Mosquée Al-Aqsa accompagné de policiers sionistes (allusion à la visite de Me Sidiki Kaba à Jérusalem).

« Nous sommes plus que jamais dirigés par les colons. Certes, il n’y a plus de gouverneurs et de commandements de cercles, mais cette économie qui justifiait leur présence ici est toujours aux mains des ex-colons. Par exemple : ils disent qu’il y a un taux de croissance de 7 % alors que l’indice de perception de la pauvreté est à hauteur de 56% », démonte encore Mamadou Diop Decroix.

L’ex-ministre du Commerce a également alerté sur le sort de la jeunesse sénégalaise pour avertir que celle-ci est « dans l’angoisse ». Étayant ses propos, il dénonce l’impuissance de l’Etat à mettre fin aux enlèvements d’enfants.

Pour finir, Decroix a pensé à Barthélémy Dias. En ce qui concerne ce dernier, il ne met pas de gants pour dire que le maire de Mermoz-Sacré-Cœur est « torturé en prison ».

Dakaractu