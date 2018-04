GALSEN221 – Alors que les échauffourées entre forces de l’ordre et manifestants se sont étalées sur plusieurs heures et continuent encore, Abdoul Mbaye a annoncé une bien triste nouvelle à la suite de la concertation des Leaders du Front De Résistance Démocratique Et Social au Siège De Bokk Gis Gis. Et pour cause, le patron de ACT a fait savoir qu’un des manifestants qui ont investi les rues dakaroises ce jeudi a rendu l’âme. Nous y reviendrons très rapidement.

