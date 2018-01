Massacre de Borofaye : Wade condamne et s’en prend à Macky Sall

Ce samedi 6 janvier 2018, des actes barbares perpétrés par des bandes armées dans la forêt de Borofaye, ont occasionné la mort de treize (13) personnes, la plupart des jeunes, et des blessures sur sept (7) autres, dans l’arrondissement de Niaguis, département de Ziguinchor.

Le Secrétaire Général National du Parti démocratique sénégalais (PDS), Me Abdoulaye WADE, le parti et son candidat Karim WADE, s’inclinent devant la mémoire des disparus et prient pour le repos de leur âme.

Ils présentent leurs sincères condoléances aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.