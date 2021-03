La voiture de Prince Mbacké (Mouhamed Bachir Mbacké) à eu un accident sur la route de Matam. Dans l’accident, il on a noté deux morts et un blessé. Selon nos informations, le chauffeur et le passager de derrière sont décédés.

L’autre passager de devant est actuellement aux urgences. On ne sait, pour le moment si le marabout et homme d’affaire était à bord.

Nous y reviendrons