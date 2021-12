MBALAXMEN VS RAPPEURS: l’arrivée mouvementé de Wally Seck, Birane Ndour sermonne les jeunes(VIDEO)

Issu d’une famille de griot, Wally Seck a grandi dans la capitale sénégalaise. Dans sa jeunesse, il s’est trouvé une passion pour le football et rêvait d’une carrière professionnelle dans ce domaine. Il a même joué dans la primevera.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Cependant, sa carrière peinant à décoller, il retourna au Sénégal pour se concentrer dans sa carrière musicale. Il commence sa carrière avec le single Bo – Dioudo en 2007 qui fût un succès au Sénégal et dans la diaspora. Il est marié à Sokhna Aïdara et a trois enfants:

Ndella Wally Seck

Seydina Mouhamed Seck

Momy Fatim Seck.

Carrière musicale

Après le succès de son premier single Bo – Dioudo, Wally revient en force avec l’album Voglio en 2009 composée de 7 titres. En 2011, il est nominé dans le top 5 des artistes lors du Sunu Music Awards [archive]. Un an après, il sort son deuxième album intitulé Louné et commence à assurer les soirées au Penc-Mi [archive], un célèbre night club de la capitale appartenant à son père. En 2014, il remplit le Zénith de Paris et reçoit le titre d’Homme de l’Année décerné par l’OMART [archive] (Observatoire de la Musique et des Arts). Son troisième album intitulé Xél sort en 2015. C’est alors que débute sa tournée internationale avec des grandes affiches telles que Paris Bercy en Juin 2016. En 2018, il sort son quatrième album intitulé Symphonie.

Advertisement. Scroll to continue reading.

La superstar sénégalaise sort deux EP en 2020 nommés Afromix et Afromix 2 tous deux composés de 4 titres. L’idée est de combiner le célèbre Mbalax avec l’Afro-Pop pour être consommé à l’international. En 2021, il sort un autre titre EP « Xippil Xoll » qui signifie ouvrir et voir. Cet EP se compose de 5 titres qui est bien apprécié par la population sénégalaise et gambienne entre il vient dans une période difficile où les jeunes entreprennent le voyage maritime risqué vers l’Europe. Il préconise dans son titre de chanson « Yoon wi », ce qui signifie que le dangereux voyage n’en vaut pas la peine et qu’il est loufoque car il a réclamé beaucoup de vies de la jeunesse. Fondamentalement, l’EP « Xippil Xoll » est très éducatif et divertissant. Les quatre morceaux restants de l’EP sont « Waxtaan wi » qui signifie le dialogue, « Environment », « Bulko Tek Miser » une chanson qu’il remixe et possède par le musicien et légende sénégalais emblématique Youssou N’Dour, le remix « Mbarodi » de son père Thione Seck qui est également un musicien emblématique sénégalais. Ceci est très apprécié des Sénégambiens car il rend hommage à ces deux icônes de la musique sénégalaise. À partir de 2021, Wally Seck travaille actuellement sur son premier album international et devrait sortir en 2021 avec des artistes internationaux.

Wally Ballago Seck a collaboré avec plusieurs artistes reconnus comme Sidiki Diabate, Mokobe,Claire Bailly, Wizkid, Davido, Vegedream,Eddy Kenzo, Diamond Platnumz Wizkid, Jason Derulo et Chris Brown

Advertisement. Scroll to continue reading.