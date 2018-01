Mbeubeuss : la vérité sur le démantèlement de l’usine de fabrication de faux café

Une usine clandestine de fabrication de café à la décharge de Mbebeuss a été démantelée par la Brigade des services d’hygiène de Keur Massar. Les personnes interpellées mélangeaient de la poudre de maïs à d’autres produits impropres à la consommation.

« Il s’est avéré que les locaux sont destinés à la fabrication du café Touba. A notre grande surprise, non seulement ces locaux ne sont pas conformes aux normes d’hygiène, mais aussi et surtout l’environnement. Car, les locaux se situent à la décharge de Mbebeuss. Avec toute la pollution qui s’y dégage. En plus, le sol n’est pas hygiénique et le produit est posé à même le sol. Ce qui peut entraîner des maladies extrêmement graves, tels les problèmes de rein. Parce que ce genre de café, consommé à la longue peut entraîner le bouchage des reins », explique Ismaïla Diop de la Brigade d’hygiène de Keur Massar sur PressAfrik repris par Dakarbuzz.

C’est pourquoi, l’agent d’hygiène a lancé un appel à l’endroit de la population consommateur de café Touba : « nous interpellons la population à bannir ce genre de café. Car, c’est une contre fabrication. Et au lieu d’utiliser les grains de café, ils utilisent les grains de maïs ».

