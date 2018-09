Dr Khadim Mbacké sort de sa réserve après la sortie de Me Abdoulaye Babou qui l’accuse de l’avoir menacé de mort. L’islamologue dément mais précise n’être pas d’accord avec l’avocat. « Je n’y suis pour rien du tout, se défend-il, interrogé par la Rfm. Je n’ai jamais menacé qui que ce soit et surtout Me Babou que je connais très bien et que je respecte. »

Avant de poursuivre : « Je crois que ce qu’il y a, c’est il y a quelques semaines, il avait assuré la défense des pharmaciens qui se plaignent du trafic de faux médicaments à Touba. Dans le cadre de sa défense, je crois avoir compris qu’il disait que les trafiquants étaient protégés par les marabouts. Alors, j’ai réagi en disant que ce qu’il a dit est très grave.

Tout le monde sait très bien qu’il y a un trafic de médicaments à Touba, nous le reconnaissons mais dire que les trafiquants sont protégés par les marabouts, je crois que c’est assez grave. » « Les marabouts de Touba, insiste Dr Mbacké, devaient faire une déclaration à l’époque, pour dire que s’il y a un trafic, ce n’est pas sous la protection de qui que ce soit. Peut-être que l’Etat n’est pas assez présent à Touba. »

Seneweb.com