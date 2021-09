Météo : Les prévisions de l’Anacim pour ce dimanche 26 septembre

L’Agence de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), annonce pour ce dimanche 26 septembre que le ciel restera nuageux sur la quasi-totalité du territoire avec des possibilités de pluies isolées attendues par endroits sur le pays, notamment sur les localités Centre (Kaolack, Fatick, Diourbel, Kaffrine, Nioro…) et probablement sur le Sud du territoire.

Les températures journalières connaitront une légère baisse en raison de la forte couverture nuageuse sur le Centre et à l’Est du pays et varieront entre 31° et 36°C sur l’ensemble du terroir,informe le bulletin.

Les visibilités resteront globalement bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de Nord-ouest à Ouest devenant Sud-ouest dans la soirée sur la façade Est du pays, renseignel’Anacim.

Des activités pluvio-orageuses évolueront vers l’Ouest et intéresseront probablement le Centre-ouest (Kaolack, Fatick, Dakar , Diourbel, Thiès et Mbour ) durant cette journée du dimanche,indique le bulletin de la météo.

Le climat du Sénégal est diversifié, étant de type désertique (sahélien) au nord et de type tropical au sud. On distingue deux saisons bien marquées : Une saison sèche de novembre à mai, avec des alizés continentaux et des températures douces.

La saison sèche

D’octobre à juin. Pratiquement sans une goutte de pluie mais balayée parfois, entre décembre et février, par l’harmattan, ce vent de sable assez frisquet et desséchant qui saupoudre le paysage, surtout dans la moitié nord du Sénégal.

La saison des pluies ou hivernage

De juillet à septembre. Elle est appelée hivernage. Orages puissants, pluies plus ou moins diluviennes rendent parfois les déplacements difficiles, détériorant les pistes. Moins de touristes, donc, à ce moment-là.

Moins de poussière aussi. En revanche, qui dit pluie dit eau stagnante, donc moustiques et palu. Pourtant, il ne pleut pas forcément tant que ça, mais ça suffit pour qu’en peu de temps la végétation exulte. Les baobabs se couvrent de pompons verts, les champs deviennent pâturages, les vergers et les potagers regorgent de fruits et de légumes, les marchés bourdonnent.

Meilleure période pour aller au Sénégal

La période idéale pour visiter le Sénégal et la Gambie reste toutefois de novembre à mars. Après mars, les températures grimpent fortement.

