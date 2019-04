Ministère de la Pêche : la réaction d’Aminata Mbengue Ndiaye après sa nomination

L’ex-ministre de l’Elevage a été reconduite dans le Gouvernement « Macky II ». Elle y est désormais ministre de la Pêche et de l’économie maritime. Sur sa page Facebook, elle a tenu à remercier le chef de l’Etat pour la confiance qui lui a été renouvelée.

“Je remercie tous les membres de la Commission qui m’ont activement soutenue et ont contribué à la réussite de mon ancien poste de ministre de l’Elevage et la production animale. Ce que je souhaiterai exprimer est au dessus de cela. Je suis à la fois touchée et reconnaissante pour l’aide que vous m’avez apporté, et je ne pourrai jamais vous remercier assez.

Bonne semaine à tout un chacun (…) et qu’Allah nous assiste durant cette nouvelle mission qui nous a été confiée.

Aminata Mbengue Ndiaye”