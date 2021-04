Modou Lo – Ama Baldé : Ce qui s’est passé en coulisses qui a conduit à l’annulation du face-à-face

Le face-à-face entre Modou Lo et Ama Baldé, qui devait se tenir ce mardi soir dans les locaux de D-Média, n’a finalement pas eu lieu. Les responsables ont non seulement décidé de l’annuler pour raisons de sécurités, mais également parce que Ama Baldé et ses hommes ont décidé de quitter la salle.

En effet, d’après les informations rapportées par Igfm, Ama Baldé n’a pas voulu s’installer en premier sur les lieux de la rencontre. Il voulait que Modou Lo prenne d’abord place place afin qu’il puisse effectuer son entrée dans la salle. Agacé par la longue attente, il a refusé de s’installer tant que son adversaire ne faisait pas son apparition sur les lieux. Le démarrage était prévu depuis 21h. Le frère de Ama, Jules Baldé, avait d’ailleurs quitté la salle, demandant à ses hommes de rentrer, puisqu’ayant trop attendu. Ce qui a poussé les organisateurs à annuler cette rencontre.