Ndiaye Lo et Déguene Chimère : Point commun, complicité et combat

Ndiaye Lo Ndiaye vient de nous quitter. Les circonstances de son rappel à Dieu n’ont pas encore été rendues publiques. Ce chroniqueur qui a quitté la Télévision Futurs Médias de Youssou Ndour pour la SENTV de Bougane Gueye Dany, était très proche de la regrettée Déguene Chimère Diallo.

Ndiaye Lo et Déguéne Chimère ont tous les deux présenté l’émission « Wareef » sur la TFM. En tant que chroniqueur, il avait les mêmes objectifs que Déguene devant le petit écran. Engagés et ambitieux dans un combat de sensibilisation avec des messages instructifs, ils ont été bénéfiques pour la société malade. En développant des thèmes pertinents à la télévision et permettant aux téléspectateurs de réagir en direct, ils partageaient aussi l’avis des autres. Ce duo qui aujourd’hui, a rejoint l’au-delà, a su pénétrer dans le coeur des sénégalais. Ndiaye Lo Ndiaye et Déguene Chimère étaient très complices sur le plateau et en dehors du plateau; ce qui faisait le charme de l’émission. Limametti.com pris pour le repos de leurs âmes et que Dieu les accueille dans son chaleureux Paradis.