Ndingler : Le vibrant appel du notable Abdoulaye Dione au président Macky Sall et avertit Babacar Ngom

Abdoulaye Dione, le visage du combat contre l’accaparement des terres de Ndingler, s’est confié sur les incidents notés ce lundi dans les champs du village sérère. Joint par Dakaractu, il appelle le chef de l’État à encore désamorcer la bombe avant que l’irréparable ne se produise…

La genèse de l’incident de ce lundi

« Un jeune du village a été interpellé, aujourd’hui, au moment où il était en train de labourer les champs pour ameublir la terre avant de semer. Des gens sont venus vers lui, lui intimant l’ordre d’arrêter, ce qu’il avait fini par faire. Ensuite, il a été embarqué pour être amené vers Mbour, avec tous ses bagages. Les six autres individus qui étaient sur place se sont interposés. Un de mes neveux a été blessé à la tête. Un autre jeune blessé est tombé à terre. J’ai été informé que les vigiles de la Sedima avaient des cailloux et des barres de fer dans leur voiture. »

L’intervention de la gendarmerie

« Avec les jeunes du village, on s’est rué vers le bâtiment où s’étaient repliés les vigiles de la Sedima. J’ai pu voir que ça dégénérait vite. Les gendarmes sont arrivés d’un seul coup. C’est ce qui a pu calmer les choses. Heureusement ! Si ce n’était pas les gendarmes, l’irréparable allait se produire. Les gens de Sedima nous interdisent l’accès dans nos champs. Mais, nous, il faut qu’on aille cultiver nos champs. Nous n’avons pas autre chose à faire. C’est notre seule et unique préoccupation. L’autorité nous a donné l’autorisation de cultiver nos champs. L’année dernière les récoltes étaient bonnes et les familles n’ont pas connu la faim. Le mil, l’arachide et le maïs ont été abondants. »

L’appel au président Macky Sall

« Maintenant, je lance un appel au président Macky Sall, pour que l’irréparable ne se produise pas. Moi qui vous parle, j’ai battu campagne pour le président Macky Sall. Je me suis tellement investi pour sa réélection. La voiture mise à ma disposition par le responsable de l’Apr Birame Faye me permettait de faire du porte à porte. Je demande à Macky Sall, qui est un cousin plaisant, de nous aider par la grâce de Dieu. Nous réclamons son soutien… »

