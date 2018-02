Nécrologie – La lettre d’adieu de l’étudiant Alpha Sy qu’il a écrite avant sa mort

Alpha sy était étudiant à l’université de thiès en licence 1 informatique.Il est décédé suite à un accident sur le chemin du retour au soir de ce 12 février 2018.Selon ses proches,Alpha sy était un jeune homme pieux,responsable et travailleur.Il avait écrit un message d’adieu le jour de sa mort que le voici ci dessous .Priez pour le repos de son âme.Amine

Chers camarades.

Bonjour. Je pense que ce moment est propice pour échanger avec vous des mots.

Des mots qui, du plus profond de moi, me poussent sans cesse à casser mon mutisme et exhiber au grand jour les sentiments qui fouettent et tourmentent mon for intérieur.

Vous qui contemplez en ce moment ce texte modeste, vous m’avez sûrement croisé sur votre chemin et cela n’est que le fruit du Destin. Partant de ce constat, je peux dire que l’homme reste inerte face à l’arrogance et la franchise du destin. Et pourtant, nos actions exhalent toujours une certaine puanteur qu’est : l’orgueil.

L’orgueil, notre ennemi le plus amical qui, de ce fait, nous attire et nous chasse sans cesse. Si vous regardez bien, on est venu nu au monde et on en partira nu. Qu’est-ce qui nous pousse donc hardiment à montrer à nos semblables que nous sommes dans une position supérieure par rapport à eux? L’orgueil.

Il est de notoriété publique que la gent féminine est plus exposée à ce phénomène qui gagne de plus en plus du terrain. En effet, la plus part d’entre elles use de n’importe quel moyen pour montrer à leurs consœurs leur état d’âme jovial. Ne savent-elles pas les conséquences que ces actes ont engendré ? Ne savent-elles pas que cette course effrénée aux “Ni laa mél té doma dap…” gangrène l’éthique de notre société. Les plus effrontées, elles, vont passer tout leur temps à imiter sans cesse et sans répit les soi -disant “célébrité” qui, la quasi totalité, leurs âmes sont dans les mains de Lucifer. Elles ne savent même pas que L’Antéchrist, Dajjal, troquera le bien contre le mal.

Venons-en enfin à nous, la gent masculine ! Nous, notre véritable problème c’est notre niet face aux tentatives attractives de la connaissance. Savez-vous la principale conséquence de ce niet ? Mais c’est toujours l’orgueil ! Pour constater cela, il suffit tout simplement de se rapprocher à une conversation d’un groupe de jeunes hommes. En effet, le refus de comprendre leur pousse facilement à la conception d’une idée malsaine mais bien enjolivée. Ainsi, une fois cette idée incrustée dans sa tête, le plus ignorant et le plus malchanceux de ce groupe la portera avec lui, partout où l’on parlera d’un sujet proche de celui qui l’a poussé à conceptualiser cette idée moribonde.

Solutions : démarquons nous tout simplement de l’ignorance et de l’orgueil, sources de nos malheurs.

Cordialement Alpha Sy.