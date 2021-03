Niang Kharagne Lô: “May snapeur du président mais douma snap wa opposition…”

Niang Kharagne Lo est revenu sur sa bourde lors des affrontements. Dans l’émission “Confrontation”, l’influenceur s’est expliqué sur ses propos violents.

“Je n’ai pas insulté les Sénégalais. Au fait, on m’a envoyé des messages pour me demander de réagir sur la situation du pays. Personnellement, je ne montre que des choses positives sur mon Snap. Je n’ai pas voulu réagir. Par la suite, j’ai reçu un audio désagréablement venant d’un inconnu. Ainsi, j’ai répliqué avec des insultes…”, explique -t-il avant de rappeler aux sénégalais qu’il est le snapeur du président et non de l’opposition.