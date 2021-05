Noël Dieng l’ancien danseur du groupe « Pirate de dieupeul » attaque Pape Djibril Fall : “Après vos critiques aussi”

“Jakarta n’est pas un modèle économique viable. Le risque est énorme. On manque de sérieux et de sérénité”. Ce sont les propos de Pape Djibril Fall au lendemain Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes, tenu le jeudi 22 avril sous la présidence du président de la République, Macky Sall.

Pour Ousmane Noel Dieng, il est bon de critiquer les actions du président Macky Sall mais il serait meilleur de faire des propositions. Un message adressé au journaliste de Tfm Pape Djibril Fall après ses critiques.

avec Sanslimites

NUMÉRO WAVE 78 162 63 14

Awa est une brillante élève de Terminale S2 drépanocytaire de groupe sanguin AB+ qui souffre de Thalassemie. La thalassémie est un trouble sanguin héréditaire caractérisé par des taux de protéines qui transportent l'oxygène (hémoglobine) et de globules rouges inférieurs à la normale. Du fait de cette maladie elle s'est retrouvée avec les deux jambes cassées. Devant se faire opérer et n'ayant pas les moyens elle du quitter son lieu d'hospitalisation pour retourner chez elle. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo elle dort sur un matelas fixé par des pierres dans la cour de leur maison. En effet elle ne peut pas être déplacée du fait de la fragilité de ses os. Du coup elle fait tous ses besoins sur place. Elle est assistée par sa soeur jumelle qui lui tient compagnie à la descente de l'école. Sa famille sollicite notre aide afin de sauver la vie de leur fille.