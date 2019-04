Nouveau Gouvernement : interrogations autour de la reconduction ou non du PM Boun Abdallah Dionne

Nommé depuis le 6 juillet 2014 à la tête du gouvernement, Mouhamed Boun Abdallah Dionne a déposé sa démission, ce vendredi 5 avril 2019, suite à la réélection du président Macky Sall. “Le peuple sénégalais a renouvelé sa confiance au président Macky Sall. Nous félicitons le président, mais aussi le peuple”, s’est réjoui Mouhamed Boun Abdallah Dionne.

Mais, pour le moment, aucune information n’est donnée par rapport à la reconduction ou non de M. Dionne. “Aujourd’hui, a-t-il ajouté, comme le prévoit la Constitution, après avoir été réélu, nous étions tenus de lui remettre notre démission et lui permettre de former son nouveau gouvernement afin qu’il puisse poursuivre les actions”.

Le président de la République, Macky Sall, a, pour sa part, dans une déclaration lue par le secrétaire général de la Présidence, Maxime Jean Simon Ndiaye, remercié le désormais ex-Premier ministre. “Le Premier ministre sortant a su donner le meilleur de lui. Ce qui nous vaut beaucoup de satisfaction, aujourd’hui”, a-t-il indiqué.

Pour Macky Sall, durant les 57 mois de fonction, il a accompli avec satisfaction les missions qui lui ont été confiées. “Les résultats ont été à la hauteur de nos attentes”. M. Ndiaye d’informer, dans la foulée, qu'”incessamment, sera composé une nouvelle équipe, par un resserrement organique”. Qui sera à la tête de ce gouvernement ? Les Sénégalais seront édifiés dans les prochaines heures.