Nouveau gouvernement: Un ancien ministre du gouvernement d’Abdou Diouf est annoncé

Un ancien ministre du gouvernement d’Abdou Diouf est annoncé dans le prochain gouvernement de Macky Sall.

A en croire « Les Echos » qui donne l’information, l’homme en question serait un grand spécialiste des questions économiques et militaires. Entre 1998 et 2000, celui-ci faisait partie des plus jeunes ministres de l’époque, alors qu’il n’avait que 28 ans.

La même source ajoute que cet ancien ministre a fréquenté HEC Paris, et la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, aux Etats-Unis. D’ailleurs il dispense des cours dans des universités de renom et est souvent consulté sur les grandes questions économiques et militaires du monde.