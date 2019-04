Nouveau Ministre de la Culture: L’OMART demande l’Audit des fonds destinés aux artistes, aux projets et programmes culturels

L’Observatoire de la Musique et des Arts du sénégal ( OMART ) a pris acte de la nomination d’un nouveau Ministre de la Culture et de la communication.

L’Omart félicite le nouveau gouvernement de Macky Sall 2 en souhaitant un quinquennat résolument tourné vers une vision moderne de la culture porteuse de croissances et de plus value.

L’Omart demande un Audit de la Direction des arts ainsi que les fonds liés au département de la culture.

L ‘Omart appelle à des assises de la culture face à un constat d’échec malgré les fonds consentis par le PSE pour la culture à travers des fonds divers de 2012 à nos jours.

L’ Omart est plus que jamais déterminé à faire face à cette prise en otage permanent et perpétuel d’un secteur par un petit lobbying au service exclusif de ses membres.

Le Sénégal et ses créateurs ne méritent point ce traitement inélégant et dépassé à l’heure des industries culturelles.

Fait à Dakar le 9 Avril 2019

Pour l’Omart

Le Directeur Exécutif

Tange Tandian