Mamadou Mansour Diop, 31 ans, est à la fois scientifique et financier de formation. Passionné par l'informatique et les médias, j'évolue dans la presse sénégalaise depuis 12 ans et ai fait mes armes à Seneweb avant de lancer Galsen221 en 2016. Le social est ma vocation durant mes heures perdues.