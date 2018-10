L’affaire Petrotim qui implique le frère de Macky Sall cité dans une affaire de fraude et de corruption dans le transfert d’actions entre des sociétés étrangères évoluant dans le domaine des hydrocarbures, n’a pas connu son épilogue.

L’enquête suit son cours à l’Ofnac qui avait reçu une lettre de dénonciation qui vise Aliou Sall sur l’affaire Petrotim Sénégal, Petrotim Limited, Timis corporation et Cosmos Energy. Cette affaire a été dénoncée à deux reprises par les organismes différents.

Dans la saisine, il a été évoqué le non-respect des procédures d’attribution des licences d’exploitation et de partage des blocs pétroliers ainsi que le non-paiement des droits et taxes résultant de la vente d’actions entre la société pétrolière détentrice d’une licence d’exploration et d’exploitation, et deux autres sociétés pétrolières étrangères.

L’Observateur