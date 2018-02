Ofnac : une plainte annoncée contre le DG du Coud

Lors d’un point de presse pour faire l’évaluation de sa tournée nationale, Ousmane Faye et ses camarades n’ont pas manqué de se prononcer sur l’actualité marquée, ce week-end, par les manifestations culturelles organisées à Ndioum, par Cheikh Oumar Hann, et où plus de 300 millions ont été dépensés, selon Directactu qui livre l’information à travers ces lignes.

Ainsi, selon le leader de Manko Wattu Sénégal, révèle la même source : « avec les fortes sommes d’argent dépensées par le directeur du Coud, nous demandons au chef de l’Etat de lever le coude sur le rapport de Nafy Ngom Keita qui a déjà épinglé Cheikh Oumar Hann. Mieux encore, nous allons déposer une plainte dès la semaine prochaine à l’Ofnac pour que le directeur du Coud s’explique sur la provenance de ces centaines de millions gaspillés à Ndioum, en seulement quelques heures ».

