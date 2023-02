La nouvelle a eu l’effet d’un coup de tonnerre. Le très braillard avocat, Me El Hadji Diouf est officiellement suspendu par l’ordre des avocats du Sénégal. Réuni mardi dernier (le procès Madiambal Diagne vs Souleymane Teliko a été renvoyé pour ces besoins) le conseil de l’ordre a décidé, en effet, de suspendre l’irascible robe noire pour faute lourde et atteinte à l’honorabilité du bâtonnier.

D’après une source de Seneweb, l’avocat de la masseuse, Adji Sarr, du nom de la jeune fille qui accuse de viol le leader de Pastef Ousmane Sonko, aurait payé au prix fort ses nombreuses sorties médiatiques.

La décision a été actée depuis mardi nonobstant tout appel ou autres recours. Cependant, la durée de cette suspension n’a pas été précisée.