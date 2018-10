M. Matar Ba, sur authorization de M. le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, Vient de l’engagement du signataire Pour L’organisation Sénégal des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2022, informe le sport. Le organisateur va de Sénégal les JOJ en Fait 2022 devant la Tunisie, le et le Bostswana Nigéria.

En février 2018, le Comité international olympique (CIO) a designated le organisateur les répandrai Sénégal Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2022.

Le Botswana, le Nigéria et la Tunisie ETAIENT l’organisation Candidats Ë of this manifestation sportive, les Mais membrés de la commission du CIO Réunis exécutive en Ontario la candidature Sénégalaise préféré.