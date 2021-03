Partenariat prometteur entre La Nouvelle génération sénégalaise en marche et l’ONFP

La Nouvelle génération sénégalaise en marche vient de poser un acte d’une grande exemplarité, dans le cadre de la formation des jeunes, suite au contrat signé avec l’Office national de la formation professionnelle (Onfp)

« Nous nourrissons de grands espoirs pour les jeunes du pays et nous espérons trouver un moyen de nous entraider. Nous avons choisi l’Onfp car, avant de parler de l’employabilité des jeunes, il faut parler de la formation de ces derniers », a notamment déclaré Adama Bèye le président de la Nouvelle génération sénégalaise en marche.

De son côté, très satisfait et enthousiasmé par cette nouvelle signature, le Dg de l’Onfp le Dr. Souleymane Soumaré a estimé pour sa part que : « selon ma vision des choses, nous ne devons pas rester les bras croisés à attendre que l’Etat parte de et revienne renflouer les caisses. Nous avons également la responsabilité de chercher et de trouver des fonds afin d’accompagner les dirigeants à aider la jeunesse en matière de formation, d’entrepreneuriat, mais aussi d’auto emploi ».