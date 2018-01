Le patrimoine immobilier du couple présidentiel Macky – Marième Faye Sall

Le président de la République, dans le but de faire preuve d’une extrême transparence, avait fait état des biens de la Première dame Marième Faye Sall. Ainsi, nous apprend Limametti qui reprend Libération, cette dernière possède au total deux maisons, alors que le patron de l’Apr possède lui bien plus de biens immobiliers.

Les biens immobiliers de Marième Faye Sall

Ainsi, la Première dame possèderait deux villas R+1. L’une qui est estimée à 80 millions se situe à Sacré-Cœur 3 et sert de siège à l’Apr. L’autre villa de la Première dame est située à la cité Comico et a couté 90 millions de francs Cfa.

Les biens immobiliers de Macky

Au chapitre des biens immobiliers directs, inscrits à son nom, apparait la première acquisition de Macky Sall qui remonte en 1998 : un terrain de 205m² auprès de la Scat Urbam, situé au niveau de la Patte d’oie. Selon le journal, ce n’est que trois ans plus tard, en 2001, qu’il y construit une villa grâce à un crédit de 8 millions de francs CFA de la Banque de l’Habitat du Sénégal, remboursable sur 15 ans.

Macky Sall possède aux Almadies un terrain nu dont il a bénéficié peu de temps après son arrivée à la Primature en 2004. Selon Libération, c’est sur instruction du président Wade que Macky Sall a bénéficié de ce terrain nu d’une superficie de 2069m² estimé à 200 millions de francs CFA.

Par ailleurs, le président Macky Sall avait bénéficié en 2004 d’un bail sur un terrain de 9 hectares situé à Sébikotane pour usage d’exploitation agricole.

En dehors de la capitale, l’actuel président de la République a acquis en 2004, moyennant 12 millions de francs CFA une villa sur un terrain de 240m² à Niague (lac rose).

Sur la Petite-cote, Macky Sall détient deux biens immobiliers. Il s’agit selon Libération, d’une villa R+1 bâtie sur une superficie de 2000 mètres carrés acquise en 2003 auprès de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, moyennant un bail annuel de 880 000 francs CFA et un autre acquis un an auparavant (2002). Cette villa de deux chambres avec salon qui a couté 35 millions CFA.

A Fatick où il fut maire de 2001 à 2012, Macky Sall n’a qu’un terrain nu dans le lotissement de Fatick2, terrain d’une superficie de 1200m² et estimé à 06 millions francs Cfa.

Comme bien immobilier indirect inscrit au nom de la Sci Bilbassy ne figure que sa villa qu’il occupe actuellement à Fenêtre Mermoz. D’une superficie de 699 mètres carrés, il l’a acquise en octobre 2006 à 130 millions de francs Cfa.

Avec Limametti