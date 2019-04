Personne mordue par un serpent dans le parking de l’aéroport: l’AIBD apporte ses précisions

Le service ce communication de l’aéroport international Blaise Diagne a apporté dans une note, des précisons, après la presse a fait état ce mercredi 10 avril « d’une femme, mendiante de son état, mordue par un serpent, dans le parking de l’aéroport international Blaise Diagne ».

« Nous tenons à préciser que la dame aurait été piquée par un scorpion ou un serpent, loin du parking dans les zones non aménagées. Une fois informé, le dispositif de prise en charge des urgences de l’aéroport a fait le nécessaire. Un traitement lui a été administré et en particulier du sérum antivenimeux. Ensuite, elle a été transférée à l’Hôpital Principal de Dakar par l’ambulance du SAMU National. Elle a été gardée en observation quelques heures et devant l’évolution favorable, elle est sortie de l’hôpital hier après-midi », informe le communiqué.

L.A.S (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport Dakar Blaise Diagne, dispose, depuis l’ouverture de l’aéroport, d’une Unité de Prévention du Risque Animalier qui a pour mission de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose en cas de présence d’animaux et prendre les dispositions nécessaires pour les éloigner de l’aire de manœuvre et des installations. En plus du Service Environnement qui assure des inspections quotidiennes et son personnel est toujours présent à l’aéroport pour parer à toute éventualité en cas de demande d’intervention ponctuelle.

« Nous vous rappelons que nous disposons d’un centre médical équipé de matériels de dernière génération dont des défibrillateurs cardiaques qui sont des outils essentiels en réanimation cardio-pulmonaire, un poste médical d’urgence dans l’aérogare joignable à tout moment. Un personnel spécialisé et un dispositif de transport vers les structures de référence (hôpitaux et cliniques) assuré par le SAMU National », ajoute la note.

pressafrik.com