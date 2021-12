(Photos) Khady Djibril Ndiaye, la pilote de ligne sénégalaise qui se distingue aux USA

Née à Dakar, Khady Djibril Ndiaye fait partie des rares pilotes de ligne sénégalaises et africaines officiant aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ce métier réputé très misogyne, l’enfant des Parcelles-Assainies a su se frayer un chemin et imposer le respect à ses pairs. A cœur ouvert, la bonne dame revient sur son parcours, d’Usine Benn Tally à la côte Ouest des Etats-Unis d’Amérique.

Qui est Khady Djibril Ndiaye et quel est son parcours ?

Je suis née et j’ai grandi au Sénégal où j’ai eu une enfance très active, entre Usine Benn Tally et les Parcelles-Assainies. Mes journées étaient très chargées entre les études et le sport. En effet, en plus des études, je jouais au basketball à la Jeanne d’Arc de Dakar. Pour ce qui est de mes études primaires, je les ai faites à l’école Mame Diarra Bousso (Madibso) aux Parcelles-Assainies. Après l’entrée en 6e, j’ai été orientée au collège Saint-Michel en ville pour les études moyennes, avant de rejoindre le lycée De Lafosse et Jean de La Fontaine où j’ai eu un Bac scientifique. Par la suite, j’ai regagné les Etats-Unis pour poursuivre mes études supérieures.

Aujourd’hui, je suis devenue pilote de ligne pour une compagnie aérienne sise aux USA. Une compagnie basée sur la côte Ouest des Etats-Unis.

