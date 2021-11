Photos : Le Président Macky Sall a reçu en audience M. Antony Blinken, Secrétaire d’état américain

Le Président à reçu en audience M. Antony Blinken, Secrétaire d’état américain, dans le cadre de son premier déplacement en Afrique réservé au Kenya, au Nigeria et au Sénégal. Le choix du Sénégal comme première destination constitue une grande marque d’amitié, d’estime et de confiance réciproque, basée sur des valeurs communes de liberté, de démocratie, d’ouverture au monde et de respect des droits de l’homme. L’audience a été l’occasion d’évoquer les défis actuels du monde en général, et du continent africain en particulier, et de convenir du renforcement de la coopération dans les domaines politique, sécuritaire, de lutte contre la Covid-19 et les autres pandémies, le soutien à la relance économique et la lutte contre le changement climatique avec la nécessité d’accompagner certains États dans la transition énergétique.

