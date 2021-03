Plainte pour diffamation : Cheikh Yérim Seck (encore) à la barre

Les journalistes Cheikh Yérim et Khalil Diémé, correspondant de la Rfm à Ziguinchor, ont été reconnus coupables de diffamation au préjudice d’Amadou Lamine Guissé et Malick Sarr, respectivement Sage et Dage du ministère de l’Environnement.

Condamnés à six (6) mois assortis du sursis par le Tribunal de Grande instance de Dakar, les deux journalistes, qui avaient contesté la décision, avaient interjeté appel.

Selon Walf Quotidien qui donne l’information dans sa livraison du jour, le dossier, qui a été évoqué hier, est enrôlé finalement pour le 1er avril prochain.