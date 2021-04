Politique De Jeunesse : Macky Sall Secoue Cheikh Omar Hann Et Les Ministres en hibernation

Macky Sall est déterminé plus que jamais à être au chevet des jeunes. Hier, en conseil des ministre, il a demandé le ministre en charge de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, de bouger et de lui proposer une nouvelle carte scolaire et universitaire.

Le chef de l’Etat, depuis les récents évènements, semble adopter maintenant une politique orientée beaucoup plus vers la jeunesse. En effet, hier, en conseil de ministre, il a sommé Cheikh Omar Hann, l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, et Mamadou Talla, ministre de l’éducation, de lui soumettre illico presto une carte scolaire et universitaire pour un meilleur système éducatif.

Rééquilibrage du système éducatif national

Dans la note, parvenu à Sunubuzz, il est renseigné : “Le chef de l’Etat invite, enfin, les Ministres en charge de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, à proposer une nouvelle carte scolaire et universitaire consolidée et optimisée, conforme à un rééquilibrage du système éducatif national vers le développement d’une formation professionnelle dynamique et adaptée aux besoins de l’économie nationale”.

Accélération des infrastructures

Entre autres, dans le même communiqué du Conseil des ministres, le Chef de l’Etat a rappelé au gouvernement “l’importance qu’il attache à l’accélération des réalisations d’infrastructures et de centres de formation professionnelle fonctionnels, afin de promouvoir davantage le renforcement du Capital humain national mais aussi l’employabilité des jeunes dans les territoires (Communes et Départements)”.

Top, la récréation est finie. Macky veut que tout le monde se met au travail. Cheikh Omar Hann, le ministres de l’enseignement supérieur le plus abhorré par des étudiants dans l’histoire universitaire du pays, devra “remuer les fesses”. Le boss (Macky) a besoin de nouveau paradigme pour palier le problème de la jeunesse. Ce ministre aura-t-il le pragmatisme de le faire à temps comme le veut son patron ?

