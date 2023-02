Avocat de Adi Sarr dans l’affaire « Sweet Beauté », Me Elhadj Diouf a été suspendu par l’ordre des avocats du Sénégal. Les raisons sont à rechercher dans ses sorties qui ont suivi le renvoi de l’affaire devant Les chambres criminelles.

Me Elhadj Diouf est suspendu par l’ordre des avocats du Sénégal. Selon L’observateur, après le renvoi de l’affaire « Sweet Beauté » devant la Chambre criminelle, Me El Hadji Diouf avait multiplié ses sorties médiatiques sans «l’autorisation du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal». Des sorties à « polémiques » considérée par l’Ordre des avocats comme « une faute professionnelle ».

Conséquemment à ces « dérives », le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ne va pas tarder à brandir le bâton. Ainsi, Me Diouf est suspendu de ses fonctions jusqu’à nouvelle ordre par le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats. Selon toujours nos sources de l’Observateur, la décision lui a été notifiée jeudi.

la mesure de suspension n’est pas susceptible de voie de recours. Elle est consécutive à une procédure judiciaire. Me El Hadji Diouf sera donc traduit devant le Conseil disciplinaire de l’Ordre des avocats.

«Les Echos » aussi informe que c’est le mardi que le conseil de l’ordre des avocats s’est réuni. Et c’est à partir de cette rencontre que la décision a été prise. Ledit journal renseigne qu’il s’agit d’une mesure administrative, pour le moment. Et c’est bien relativement au dossier Sweet Beauté que Me Diouf a été sanctionné.

À plusieurs reprises, il est accusé d’avoir violé les règles qui régissent cette corporation, lesquelles règles exigent que l’avocat demande d’abord une autorisation au bâtonnier avant de parler d’un dossier. Or, à maintes reprises, Me Diouf a été sommé d’arrêter de parler de cette affaire via la presse, rapporte «Les Échos».

La robe noire se prévalait de sa casquette d’homme politique pour tenir des conférences de presse, mais le bâtonnier a remarqué qu’il parlait du dossier.