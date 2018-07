Présidentielle 2019 : Me Ousmane Sèye redonne de l’espoir aux « Karimistes »

Karim Wade « ne perd pas ces droits civiques et politiques », Selon Me Ousmane Sèye, avocat et allié politique de Macky Sall.

« Le juge a la possibilité dans certains cas, dans son jugement, pour certains crimes et infractions, de priver la personne condamnée de ces droits civiques et politiques. Ce n’est pas le cas de Karim Wade ». C’est l’avis de Me Ousmane Sèye.

Il ajoute dans les colonnes de la Gazette repris par Dakarflash : « il faut que le délit pour lequel la personne est condamnée prévoie une peine supplémentaire ». Ce qui n’est pas le cas du délit enrichissement illicite. Donc, dans le jugement rendu par la Crei, il précise que le juge n’a pas condamné Karim Wade à perdre ces droits civiques et politiques.

