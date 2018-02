Présidentielle 2019: le mouvement national “18 Kara Jakarta” en marche

Quelle opportunité de mettre en place un grand mouvement politique ? L’heure et la période sont propices. En effet, nous acheminant vers un rendez-vous crucial qui n’est autre que la présidentielle de 2019, des Karaïstes ont jugé nécessaire de mettre sur pied un tel mouvement national dénommé 18 kara jakarta.

Et pas des moindres. Avec une nouvelle approche et une dynamique nouvelle basées sur des principes de probité morale à tous les niveaux, de croyances et de partages d’idées génératrices pour le développement économique, social, culturel et religieux du Sénégal, ce sont des jeunes conducteurs de Motos Jakarta sous la conduite de saloum saloum Ahmadou.

Par ailleurs, il faut retenir qu une coalition du siècle dirigée par le Général Kara lui même verra le jour très prochainement avec la participation et l implication de hautes sommités connus et reconnus du landerneau politique senegalais y seront en pôle position de quoi faire vibrer toute une république . Nous y reviendrons avec plus de details a l attention de l opinion nationale et des professionnels de la communication.