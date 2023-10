Cheikh Bara Ndiaye a initié une journée de prière pour Ousmane Sonko. Plus de 120 marabouts ont répondu à son appel ce dimanche chez lui à son domicile à Rufisque.

Cette journée de prière est destinée à Ousmane Sonko. Plus d’un million d’invocations de noms sacrés d’Allah (zikr) sont programmés par l’organisateur Cheikh Bara Ndiaye.

« Nous allons faire plus d’un millions deux cent milles de « Zikr » en une seule séance avec des noms d’Allah différents. Ils sont plus de 400 marabouts à m’avoir donné leur accord. Certains ont quitté de Touba, Matam, Koungheul et autres localités », a-t-il annoncé.

Après le « Zikr », des bœufs seront immolés pour compléter les prières, ajoute Cheikh Bara Ndiaye. « J’ai acheté un bœuf, aussi Cheikh Abdou Mbacké, le marabout de Sonko et un grand leader de l’opposition, candidat à la présidentielle également », a-t-il fait savoir.

Le chroniqueur à Walftv de préciser que ces prières ne sont pas faites pour combattre quelqu’un, mais c’est une façon de remettre le destin d’Ousmane Sonko entre les mains de Dieu. « Après ce séance, nous aurons bon espoir », a-t-il souhaité.

avec sanslimitesn